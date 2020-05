Cambuur en De Graafschap hopen op compensatie

Cambuur en De Graafschap leken regelrecht op weg naar de eredivisie, toen de KNVB de competities in het betaalde voetbal zonder promotie- en degradatieregeling afbrak vanwege het coronavirus. De twee beste ploegen van de eerste divisie van het afgelopen seizoen stapten naar de rechter maar verloren het kort geding tegen de voetbalbond.

Cambuur en De Graafschap schatten dat ze minimaal 2,5 miljoen euro mislopen als ze niet promoveren. Ze willen nu van algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB horen hoe hij die schade wil compenseren.

Cambuur en De Graafschap beslissen na dat gesprek of ze in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Ze bekijken dan ook of het zin heeft hun gelijk te halen op de ledenvergadering van de KNVB die voor 18 juni op de agenda is gezet.