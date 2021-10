Premium Het beste van De Telegraaf

Breuk met Vitesse niet alleen speler aan te rekenen Op basis van zijn verleden wijzen vingers massaal naar Oussama Tannane

ARNHEM - Met de terugzetting van Oussama Tannane naar de tweede selectie is het conflict tussen de creatieve middenvelder en Vitesse een nieuwe fase ingegaan. Op basis van het tumultueuze verleden van Tannane werd de afgelopen weken in voetballand massaal met de beschuldigende vinger gewezen naar de speler als veroorzaker van de situatie. Het is geen populaire mening, maar de escalatie van dit conflict is ondanks het weinig fameuze trackrecord van Tannane op disciplinair gebied zeker niet alleen aan de speler te wijten, maar ook aan tekortkomingen in het management door Vitesse.