Schreuder: ’Zelfs na 0-1 niet het gevoel dat we goed in wedstrijd zaten’ Ajax laat zich de kaas van het brood eten

Door Mike Verweij

2022-09-18 18:16:15 ALKMAAR - Ajax coach Alfred Schreuder tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen AZ Alkmaar en Ajax in het AFAS stadion op 18 september 2022 in Alkmaar, Nederland. ANP OLAF KRAAK sport team full length Kleding volwassen Seizoen Competitie mannen voetbal Actie EREDIVISIE duel speler groep mensen sportlocatie 2022/2023 ORG XMIT: 454964010 Ⓒ ANP

ALKMAAR - Ajax heeft zich in Alkmaar de kaas van het brood laten eten. Het elftal van Alfred Schreuder leed op bezoek bij het veel agressievere AZ verdiend zijn eerste competitienederlaag (2-1) en moet de koppositie in de Eredivisie (op doelsaldo) afstaan aan PSV. „Er was wel ruimte om te voetballen. Maar we hebben het gewoon niet goed gedaan”, aldus de trainer, die zag dat ’ezel’ Ajax zich in zes dagen tijd twee keer aan dezelfde steen stootte.