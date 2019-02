Primeur voor Oranje-voetbalsters richting WK

De wedstrijd is ruim twee maanden voordat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman deelneemt aan het WK in Frankrijk. Voetbalbond KNVB is nog bezig met de verdere invulling van de voorbereiding. Er volgt in ieder geval nog één duel op eigen bodem.

Mexico is de nummer 27 van de FIFA-ranglijst. Het Midden-Amerikaanse land wist zich niet te kwalificeren voor het WK. De 'Oranje Leeuwinnen' nemen vanaf 26 februari deel aan de strijd om de Algarve Cup. Daar zijn Spanje (27 februari) en Polen (4 maart) de eerste tegenstanders.

Voor Oranje begint het WK op 11 juni met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Kameroen en Canada zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.