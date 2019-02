’Schumacher voor 50e verjaardag in Spanje’

In het kader van zijn vijftigjarige verjaardag reisde de Duitser op 20 december met zijn familie naar Mallorca. Op 3 januari zag Schumacher daar Abraham. Op het Spaanse eiland verbleef de familie Schmuacher in een luxe villa in Port d'Andratx. Schumacher werd met een helikopter naar het eiland vervoerd en had de beschikking over een privéhaven. Zijn villa bevond zich bovenop een berg.

Schumacher raakte ruim vijf jaar geleden levensgevaarlijk gewond bij een ski-ongeluk in de Franse Alpen. De zevenvoudig wereldkampioen belandde in coma, omdat hij met zijn hoofd op een rots knalde. In de jaren die verstreken, kwam er geen nieuwe informatie over zijn toestand naar buiten.

