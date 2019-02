Verrassende kleuren bij nieuwe bolide Verstappen

Het gaat om een eerste indruk van de RB15. Net als vorig jaar heeft de auto een heel andere look. Maar vermoedelijk wordt er volgende week tijdens testdagen in Barcelona weer in de vertrouwde Red Bull-kleuren gereden.

Red Bull Racing toonde de RB15 voor het eerst op het circuit van het Engelse Silverstone, waar Verstappen enkele proefronden zal rijden.

Los van de kleur ziet de RB15 er toch wat anders uit dan zijn voorganger, waarin Verstappen vorig jaar twee grands prix won (Oostenrijk en Mexico). De brede voorvleugel valt het meest op. De auto is ook voorzien van een compleet nieuwe motor van leverancier Honda.

Honda

Red Bull verbrak vorig jaar de jarenlange samenwerking met motorleverancier Renault en hoopt vanaf dit jaar met Honda serieus mee te doen om de wereldtitel. In de voorgaande jaren waren Mercedes en Ferrari op verreweg de meeste circuits sneller.

