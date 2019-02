Hoogste geldprijs ooit in golftoernooi Dubai

Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen de Engelse winnaar Danny Willett 1,33 miljoen dollar ontving.

Het doel is om nog meer grote namen over te halen mee te doen aan de finale van de Europese Tour, die traditioneel wordt afgewerkt op de Jumeirah Golf Estates in Dubai. Vorig jaar zegde nummer één van de wereld Justin Rose af omdat hij geen kans meer had op de eindzege in het klassement van de Europese Tour, de zogeheten Race to Dubai.

De Amerikaan Brooks Koepka staat tot nog toe te boek als de golfer met de grootste individuele prijs. Hij verdiende twee keer 2,16 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) met zijn overwinningen in de US Open van 2018 en 2017.

Het totale prijzengeld in het Tour Championship in Dubai blijft hetzelfde, 8 miljoen dollar (7 miljoen euro), maar het deelnemersveld wordt wel verkleind. Vanaf dit jaar mogen slechts de eerste vijftig golfers op de Europese ranglijst (de zogeheten Race to Dubai) meedoen aan het slottoernooi. In andere jaren waren dat er zestig. Voor Joost Luiten ziet het er vooralsnog naar uit dat hij in november van de partij is in Dubai. De Nederlander staat elfde op de ranking.

De Europese Tour verhoogt ook de bonus voor de eindwinnaar van de Race to Dubai. Die ontvangt dit jaar 2 miljoen dollar.