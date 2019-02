’Onbegrijpelijke keuze Dick Advocaat’

Advocaat gaf vorige week te kennen ’niet goed in zijn vel te zitten’ en gaf vervolgens aan dat hij de ’interne situatie binnen Feyenoord kende en zich dat allemaal misschien niet op de hals moest halen’. Driessen vindt dat Advocaat te vroeg een keuze heeft gemaakt. „Onbegrijpelijk, ook van zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. Dat ze hem niet tot rust hebben kunnen manen. Zo van, ’Dick we wachten gewoon nog een week en misschien zit je dan wel beter in je vel’.”

Toch sluit Driessen niet uit dat Advocaat in een later stadium alsnog tot opvolger van Van Bronckhorst wordt benoemd. „Feyenoord heeft hem natuurlijk met een bepaald idee benaderd. Met het idee dat hij een heel ervaren man is, je weet wat je krijgt en ze hebben parallel daaraan ook nog een traject lopen voor de seizoenen erna. Dat is onder andere het idee met Dirk Kuyt. Dat idee blijft in feite staan. Dus als Advocaat zegt; ’ik wil het wel doen’, dan past hij nog altijd het beste in dat idee.”

