Icardi weigert voor Inter te spelen

De topscorer is teleurgesteld omdat hij de aanvoerdersband woensdag kwijtraakte aan doelman Samir Handanovic.

Spalletti zegt voor een andere aanvoerder te hebben gekozen omdat de onderhandelingen tussen de clubleiding en Icardi over een nieuw contract het team te veel zouden afleiden.

Icardi is bezig aan zijn zesde seizoen bij Internazionale. Dit seizoen maakte hij in de competitie negen doelpunten. De laatste zeven wedstrijden wist de Argentijn echter niet te scoren.

„De beslissing om Icardi de aanvoerdersband te ontnemen, was moeilijk en pijnlijk. We weten hoe belangrijk hij voor ons is, maar voor het team is dit nu het beste”, aldus Spalletti.

Icardi scoorde dit seizoen in de groepsfase van de Champions League ook twee keer tegen PSV.