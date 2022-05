Premium Het beste van De Telegraaf

'We wisten dat we dit moesten neerzetten om überhaupt kans te maken' Is dit een dreun te veel voor PEC?

Dick Schreuder.

ZWOLLE - In een leven waarin de ene seizoenshelft net zo goed was als de andere, had PEC Zwolle nu op een roze wolk gezeten. Strijdend voor de play-offs om Europees voetbal. De keiharde realiteit is dat de Zwollenaren na een horrorzaterdag waarop alle concurrenten in de degradatiestrijd wél wonnen, mogelijk toch nog degraderen. Woensdag op Het Kasteel, tegen directe concurrent Sparta, wordt het mogelijk nog alles of tóch niets.