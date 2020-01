Faber bij mislopen Rodriguez: ’Een échte linksback is wenselijk’

Maar de Fransman wordt vooral als centrale verdediger gezien. En het eerdere noodverband Michal Sadilek weer als middenvelder. Wat moet er gebeuren als PSV zijn toptarget Rodriguez alsnog misloopt? „Het is wenselijk dat je een échte linksback hebt”, zei Ernest Faber vrijdagmiddag op de persconferentie. „Eén die er van nature kan spelen. Nu hebben we op die positie vaak jongens staan die er wel eens gespeeld hebben, maar van nature een andere positie gewend zijn. Het is aan de club. Ik hoop dat er iemand kan komen, maar je hebt ook te maken met financiële middelen. Daar hangt ook veel van af.”

In de race

PSV is overtuigd van de meerwaarde van Rodriguez en alleen als bij andere (nog komende) opties hetzelfde geldt, zou het verder in actie komen. Tot donderdagavond laat waren de Eindhovenaren nog altijd in de race. Milan wil de back, die ruim drie miljoen euro per jaar verdient, het liefst definitief slijten. PSV komt er wat het eerste half jaar betreft wel uit met Milan. Dan zal het middels een huurconstructie een deel van zijn salaris overnemen.

Over wat er daarná moet gebeuren, is de club nog altijd met de Italiaanse grootmacht in gesprek. Het lijkt erop dat Milan er een verplicht koopclausule aan vast wil hangen. De transfersom ligt zoveel lager dan de vijftien miljoen euro die Milan zelf eerder aan VfL Wolfsburg moest betalen, dat dit geen probleem hoeft te zijn. Alleen: Rodriguez heeft een half jaar nauwelijks gespeeld, maakte in zijn twee jaar ervoor niet dezelfde verpletterende indruk als in de Bundesliga en moet je het risico als club dan nemen? Daaraan vast hangt dan het salaris van de Zwitsers international. PSV moet in dat geval creatief tot een voor de back (financieel) sluitende oplossing komen. Daar is de club vandaag nog over in onderhandeling.

Situatie Pereiro

Wie er zondag in Venlo sowieso niet bij is, is Gaston Pereiro. De Uruguyaan wordt tot en met het einde van de transfermarkt (uitgaande van 31 januari, al sluiten sommige markten later) buiten de wedstrijdselectie gehouden. „Hij staat tot dan aan de kant”, aldus Faber. Het Amerikaanse FC Cincinnati heeft een akkoord met PSV, maar de entourage van de speler brengt hem liever elders onder óf laat hem deze zomer uit zijn contract lopen. Dat spel is nog altijd in volle gang.

