Topfavoriet Hirscher ziek naar WK ski

. De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher is verkouden en heeft keelpijn. Hij zegde woensdag een persbijeenkomst af en een woordvoerder van het Oostenrijkse team wist ook niet of zijn deelname aan de reuzenslalom op vrijdag in gevaar is.

Hirscher verdedigt in Åre zijn wereldtitels op beide technische disciplines. Hij won de afgelopen zeven jaar de algemene wereldbeker en leidt ook deze winter weer in het klassement.