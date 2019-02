F1-team Racing Point kleurt weer roze

”Het roze is in onze beleving iconisch geworden en daarom behouden we die kleur. Op de lange termijn willen we dit team naar de absolute top in de Formule 1 brengen”, zei teambaas Otmar Szafnauer.

De in Groot-Brittannië gevestigde renstal preseneteerde de bolide in Canada, omdat het nu in handen is van een consortium onder leiding van de Canadese miljardair Lawrence Stroll. Diens zoon Lance vormt in 2019 samen met de Mexicaan Sergio Pérez het rijdersduo van het team.