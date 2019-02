Ongeslagen Joshua zet bokstitels in tegen ’Big Baby’

Hij verdedigt zijn titel van de bonden WBA, IBF en WBO op 1 juni in het vermaarde Madison Square Garden in New York. Het wordt zijn eerste gevecht op Amerikaanse bodem.

De ongeslagen Joshua verdedigde in september vorig jaar in een volgepakt Wembley-stadion in Londen met succes zijn wereldtitels door de Rus Aleksander Povetkin knock-out te slaan. Een tweede gevecht in Wembley was in april gepland, maar het kwam niet tot een akkoord met een tegenstander. Op aanraden van zijn adviseurs trekt de 29-jarige Joshua nu naar New York om zijn mondiale status te vergroten.

Miller bokste niet eerder om een wereldtitel, maar is op papier een geduchte tegenstander. Hij won 20 van zijn 23 gevechten op knock-out en is met recht een zwaargewicht. Hij woog ruim 140 kilogram bij zijn laatste duel.