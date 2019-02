Doek valt nu al voor Tsitsipas in Ahoy

De als derde geplaatste Griekse speler verloor woensdag van de Bosniër Damir Dzumhur, de nummer 56 van de wereld. Het werd 6-4 1-6 7-5.

Een dag eerder verliet ook Karen Chatsjanov, die als nummer twee was ingeschaald in Ahoy, al het toernooi. De Rus ging ten onder tegen de Nederlander Tallon Griekspoor. De als eerste geplaatste Japanner Kei Nishikori bereikte wel de tweede ronde.

De 20-jarige Tsitsipas haalde vorige maand op de Australian Open de halve finales. Daarin verloor hij van de latere winnaar Novak Djokovic uit Servië. Tsitsipas was door die prestatie naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst gestegen.

Dzumhur neemt het in de tweede ronde in Rotterdam op tegen Michail Koekoesjkin. De Kazak was in de openingsronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Robin Haase.