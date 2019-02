Haar assistent Van den Brom bij FC Utrecht

De 42-jarige trainer heeft een contract voor drie jaar getekend. Haar is momenteel actief bij Jong PSV, dat in de eerste divisie speelt.

Voor zijn periode in Eindhoven was Haar tussen 2006 en 2017 actief bij AZ als jeugdtrainer, assistent van het eerste elftal en coach van Jong AZ. In Alkmaar werkte hij ook al samen met Van den Brom.

Van den Brom, nu nog AZ, volgt na dit seizoen Dick Advocaat op bij FC Utrecht.