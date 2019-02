Onderzoek naar fans ManUnited en PSG

Supporters van beide clubs misdroegen zich dinsdag tijdens de eerste ontmoeting in de achtste finales in de Champions League. Paris Saint-Germain won het duel in Manchester met 2-0.

Fans van de Engelse clubs gooiden voorwerpen op het veld. De Franse supporters staken onder meer vuurwerk af en gooiden ook spullen op het veld.

De UEFA komt 28 februari met uitspraak.