Terpstra geeft zijn nieuwe ploeg direct energie

Niki Terpstra (midden) in actie met zijn nieuwe ploeg. Na acht jaar QuickStep heeft Terpstra bij de Fransen een nieuwe uitdaging gevonden. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

CALPE - Het was de meest opmerkelijke Nederlandse wielertransfer van deze winter. Na acht jaar bij ’s werelds beste team stapte Niki Terpstra over naar de Franse ploeg Direct Energie in de tweede divisie. Met nauwelijks Frans vocabulaire in zijn bagage is het voor de Noord-Hollander niet alleen een avontuur maar ook een grote uitdaging. De Telegraaf/Telesport zocht de beste ’kasseienvreter’ van 2018 tijdens een trainingskamp op.