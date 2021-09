Gerard Piqué over Pep Guardiola: ’Relatie met Shakira veranderde alles’

Daten met Shakira en alles is anders: dat is toch wat Piqué heeft ondervonden tijdens de eerste maanden van zijn relatie met de Colombiaanse popster. In 2011 stond Barcelona nog eenzaam op het hoogste schavot in de voetbalwereld. Ook toen was Piqué nog een onmisbare schakel achterin, samen met aanvoerder Carles Puyol.

Meesterbrein achter de weergaloze blaugrana van die tijd was Guardiola. Die kon de amoureuze escapades van Piqué met wereldster Shakira maar weinig waarderen, zo blijkt. „Pep wilde altijd alles wat er gebeurde controleren. Vanaf dat ik met Shakira begon uit te gaan, veranderde onze relatie abrupt. Nu, tien jaar later, is mijn relatie met Pep weer helemaal normaal.”

Vermoeiend

Vermoeiend, zo omschrijft Piqué zijn voormalige trainer. Ook de constante vete tussen Guardiola en José Mourinho - toen coach van Real Madrid - begon stevig door te wegen in de kleedkamer. „Op dat moment zaten we echt op een breekpunt qua spanning in de kleedkamer. De rivaliteit die hij had met Mourinho was ontzettend uitputtend.”

Dit alles zorgde er zelfs voor dat Piqué medio 2011 er serieus over nadacht om de club te verlaten. „Er was zoveel druk. Ik had het gevoel dat ik alles perfect moest doen op de training. Als er één moment was waarop ik nadacht om te vertrekken, dan was het wel dat seizoen.”

Bron: Marca/Het Nieuwsblad