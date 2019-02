Verstappen straalt na eerste meters in nieuwe auto

De Nederlandse Formule 1-coureur had na zijn eerste meters in de nieuwe Red Bull-bolide direct een uitstekend gevoel bij de wagen.

„Na mijn eerste run had ik al een lach op mijn gezicht. Ik was erg blij met hoe de auto zich gedroeg op de baan en hoe de nieuwe motor aanvoelde”, aldus de 21-jarige Verstappen in een eerste reactie.

Max Verstappen in actie op het circuit van Silverstone. Ⓒ Red Bull

Red Bull stapte deze winter - in navolging van zusterteam Toro Rosso - over op Honda. De samenwerking met Renault verliep de afgelopen jaren moeizaam en om het gat met Mercedes en Ferrari te dichten werd besloten om verder te gaan met Japanse pk’s.

Max Verstappen mocht de eerste meters maken in de nieuwe RB15. Ⓒ Red Bull

„Ik kan niet wachten tot de testdagen in Barcelona, waar we echt kunnen gaan toe werken richting de openingsrace in Melbourne”, ging Verstappen verder. „Al met al was het een zeer positieve dag. Ik ben heel blij.”

De Grand Prix van Australië wordt op 17 maart verreden. Eerst volgen nog twee testperiodes op het circuit van Barcelona: van 18 februari tot en met 21 februari en van 26 februari tot en met 1 maart.