Van Praag op de foto met ’Salt Bae’

„Vandaag geen Ajax voor mij maar een uiterst interessante FIFA summit in Istanbul met 15 landen uit de hele wereld. En velen in Nederland maar zeuren over de VAR terwijl de meesten hier niet eens geld hebben voor shirts en andere voetbal spullen”, twittert hij in eerste instantie.

Als Van Praag vervolgens kritiek krijgt op de foto die hij de wereld inslingert, zegt hij ’dat ze ook gegeten hebben’.

De bekende Turkse chef Salt Bae, echte naam Nusr-Et, was ook aanwezig. De kok is vooral bekend door zijn connecties met bekende voetballers en een grootheid op social media. Van Praag liet zich dat geen twee keer zeggen en ging samen met hem op de foto. Salt Bae kwam begin dit jaar nog in opspraak samen met Franck Ribery. De Franse vleugelaanvaller kreeg een boete van Bayern München, nadat hij enkele mensen op social media verrot had gescholden, nadat zij weer kritiek hadden geleverd op een filmpje van Ribery.

De aanleiding was een video die Ribéry op Instagram had geplaatst. Daarin krijgt hij in een restaurant in Dubai een met goud belegde steak voorgeschoteld door de beroemde Turkse kok Salt Bae. Hij zou er 1200 euro voor hebben betaald en dat, naar later bleek, foute bericht leidde tot een stroom aan verwensingen op Twitter aan zijn adres en ook aan zijn hoogzwangere vrouw, zijn moeder en zijn kind.