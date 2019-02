Voetbalbond klaagt Klopp aan

De oefenmeester van The Reds was na afloop van West Ham-Liverpool (1-1, red) furieus op de leidsman. De Duitse coach vond dat Friend - doordat hij eerder onterecht een treffer van Sadio Mané had toegekend - zich het verdere verloop van de wedstrijd had laten leiden door deze beslissing.

De FA vindt dat Klopp ’de integriteit van het scheidsrechterskorps in twijfel heeft doen brengen’. ,,Friend wilde niet dat het gat bij een 0-1 stand groter zou worden”, zou hij gezegd hebben na afloop. ,,Ik hoorde dat onze treffer buitenspel was en dat heeft hij ook geweten”, riep hij tegen de BBC.

Klopp heeft tot en met 18 februari de tijd om te reageren op de aanklacht.