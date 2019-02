De Ligt verdringt Fabregas uit recordboeken

De 19-jarige Ajax-verdediger start woensdag in het eerste achtste finale-duel met Real Madrid in de basis en verbreekt op de manier het record van Cesc Fabregas.

De Spanjaard was 21 jaar jong toen hij namens Arsenal de aanvoerdersband droeg in het kwartfinale-duel met Villarreal op 7 april 2009.

Ajax en Real Madrid trappen woensdag om 21:00 uur af. De Amsterdammers beginnen met David Neres in de basis en Dusan Tadic in de spits. Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar starten op de bank.

