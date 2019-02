Brugge heeft slecht nieuws over Danjuma

„We hadden oorspronkelijk gehoopt hem nu weer fit te hebben voor de Europa League, maar het duurt allemaal wat langer dan verwacht”, zei Leko vandaag op een persconferentie. „In het beste geval is hij over enkele weken, eind februari beschikbaar.”

Danjuma blesseerde zich tijdens een wedstrijd met het Nederlands elftal. „In de eerste twee maanden was hij voor ons wat Neymar is voor PSG of Salah voor Liverpool”, onderstreepte Leko het belang van Danjuma.

„Zijn goals en assists hadden ons zeker geholpen. Aan de andere kant geeft zijn afwezigheid de kans aan andere spelers om zich te laten zien. PSG heeft ook zonder Neymar van Manchester United gewonnen. Net zoals wij zonder Danjuma al die goeie resultaten in de Champions League en tegen Standard en Gent hebben neergezet.”