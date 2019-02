Ten Hag: ’Als de bereidheid er nu niet is...’

De oefenmeester kiest net als uit bij Bayern München voor een valse nummer 9: Dusan Tadic. „Met hem willen we een extra middenvelder creëren. Donny (Van de Beek, red) en David (Neres, red) moeten dan vervolgens voor de diepte zorgen.”

Hij vervolgt voor de camera van Veronica. „Zij kunnen op verschillende manieren druk zetten. Gezien de opstelling hebben ze ook veel snelheid voorin. Als ze laag gaan staan, kunnen ze gaan counteren. Dat betekent dat onze restverdediging op orde moet zijn bij de omschakeling.”

Ten Hag vindt dat Ajax altijd een team is. „Het is een soort dooddoener, alsof we helemaal geen team zijn. We hebben niet goed gespeeld en een slecht resultaat behaald. We moeten nu 90 minuten goed spelen om een resultaat te halen. Ik heb ze gewezen op de wedstrijden tegen Benfica en Bayern.

Hij sluit af met een wijsheid: „Real is koninklijk, maar we hoeven ze niet koninklijk te behandelen.”

