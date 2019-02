Advocaat: ’Dat vind ik eigenlijk ook wel’

„Ik heb me voorgenomen om daar niets over te zeggen”, reageerde hij, om even later toch iets prijs te geven.

Analist René van der Gijp stelde dat hij verwacht dat Advocaat alsnog aan de slag gaat in De Kuip. „Ja, wie moeten ze anders nemen?”, stelde hij, waarop de Haagse trainer met een lach reageerde: „Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel.”

Advocaat gaf vorige week aan dat hij door de meerdere nederlagen met FC Utrecht ’niet lekker in zijn vel’ zat en daarom geen trek had in een avontuur bij Feyenoord. De deur lijkt echter op een kier te staan.

„We stonden met FC Utrecht vierde en nu zesde. Ik kan niet zo goed tegen verlies en onrecht en dat kwam allemaal samen. Dat was vervelend”, aldus de 71-jarige oefenmeester doelend op enkele discutabele VAR-momenten.

„Het was een momentopname”, zei hij over zijn ’nee’ tegen Feyenoord. „Het kwam niet zo goed uit. Of het zomaar anders kan worden? Als je mijn carrière bekijkt, kan dat zomaar gebeuren”, besloot Advocaat, die jaren terug al riep dat hij wilde stoppen met coachen.

Advocaat was nadrukkelijk in beeld om na dit seizoen het stokje van Giovanni van Bronckhorst over te nemen bij de Rotterdammers. Nadat zijn naam in verband werd gebracht met de club waren er echter behoorlijk wat negatieve geluiden en dat was tegen het zere been van De Kleine Generaal. Hij besloot daarop om het eerste gesprek met de Rotterdamse clubleiding geen vervolg te geven.