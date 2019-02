Wawrinka in twee sets langs Raonic

De 33-jarige Zwitser rekende woensdag in de tweede ronde af met de als vierde geplaatste Canadees Milos Raonic: 6-4 7-6 (4).

Wawrinka won het toernooi in Rotterdam in 2015. In de eerste ronde rekende hij maandag in twee sets af met de Fransman Benoît Paire. Zijn volgende tegenstander komt uit de partij tussen de Tsjech Tomas Berdych en de Canadees Denis Shapovalov. Zij spelen later op woensdag tegen elkaar.

Raonic is niet de eerste hooggeplaatste speler die wordt uitgeschakeld in Ahoy. De Rus Karen Chatsjanov en de Griek Stefanos Tsitsipas, als nummers twee en drie ingeschaald, gingen hem voor.