Bondscoach Paraguay na vijf maanden weer weg

De Colombiaan was ruim vijf maanden in dienst en speelde met zijn team slechts één oefenwedstrijd, in november tegen Zuid-Afrika (1-1).

Osorio was eerder drie jaar lang bondscoach van Mexico. De trainer keert om privé-omstandigheden terug naar zijn eigen land.

De Paraguayaanse bond wil snel een opvolger aanstellen. In juni is de Copa America in Brazilië. Paraguay is ingedeeld in een groep met Argentinië, Colombia en Qatar. Qatar, organisator van het komende wereldkampioenschap, doet mee op uitnodiging.