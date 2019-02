Ongelukkig verlies Ajax in Champions League

Nadat André Rieu het Amsterdamse publiek had opgezweept met zijn wals, was Ajax zelf aan de beurt om de regie in de wedstrijd te nemen. Eerst hield het publiek in de Johan Cruijff ArenA nog een minuut stilte ter nagedachtenis aan de tragisch omgekomen Argentijnse spits Emiliano Sala.

De eerste vijf minuten lieten de Ajax-spelers meteen zien dat ’de bereidheid’ er nu wél was om alles te geven als team voor een goed resultaat. Maar tot echte kansen leidde dit ook niet. Het eerste schot kwam op naam van Gareth Bale, maar zijn inzet belandde simpel in de handen van André Onana.

Fel

Noussair Mazraoui kon Ajax echter al in de 8e minuut op voorsprong zetten. Dusan Tadic stuurde de back diep en - behoorlijk gehinderd - besloot Mazraoui af te drukken. Zijn inzet ging naast het doel van Real Madrid-sluitpost Thibaut Courtois.

Noussair Mazraoui schiet op doel. Ⓒ REUTERS

Tadic bezorgde de Amsterdammers in minuut 25 bijna een 1-0 voorsprong. Al half vallend liet hij het leder op zijn linkerschoen vallen; zijn inzet raakte de buitenkant van de paal. Dat Sergio Ramos hem licht vasthield, hielp niet mee aan zijn doelpoging.

Deze zelfde Tadic had Donny van de Beek op het half uur een goede dienst kunnen bewijzen, door in een goedlopende aanval de bal strak breed te geven. Zijn te slappe pass werd helaas voor de Amsterdammers onderschept. Hierdoor hielp hij in feite een goede Ajax-kans om zeep.

Afgekeurde goal

En de ploeg van Ten Hag bleef doordrukken. Dat had móeten resulteren in de 1-0. Via verschillende Ajax-schijven kwam Hakim Ziyech vrij voor Courtois. De inzet van de middenvelder werd echter gekeerd door de Belgische keeper. De Amsterdammers hadden hier op voorsprong moeten komen.

Maar een minuut later was het alsnog raak. Uit een corner kopte Matthijs de Ligt richting Courtois, die al grabbelend het leder losliet. De bal kwam vervolgens terecht bij Nicolas Tagliafico, die zijn vierde Champions League-goal van dit seizoen binnenkopte. Althans, dat dacht iedereen bij Ajax én Real Madrid. Want leidsman Damir Skomina werd door de VAR op het matje geroepen. Op het moment van de kopbal zou Tadic hinderlijk buitenspel hebben gestaan. In de ogen van de VAR én de Sloveense scheids in ieder geval wel: afgekeurd en dus nog 0-0. Het moment gaat tevens de boeken in als het allereerste VAR-moment ooit in de Champions League. Helaas voor Ajax gebeurde dit tegen de Amsterdamse equipe.

Nico Tagliafico kopt de 1-0 binnen, maar wordt afgekeurd wegens buitenspel van Dusan Tadic. Ⓒ VI Images

Madrid-wet

Na rust kroop de Koninklijke wat meer uit zijn schulp. Een hakje van Luka Modric belandde bij Karim Benzema. Onana wist het lage schot uit zijn doel te halen, een aardige kans voor Madrid. Aan de overkant kreeg een minuut later David Neres een goede mogelijkheid om af te drukken. In een scherpe counter had hij veel tijd, maar dat leek hij zelf niet door te hebben. Zijn wat gekraakte schot werd gestopt door de wel weer weifelende Courtois.

Toch was daar de aloude Real Madrid-wet: ze laten je voetballen, maar als ze écht gas geven, valt daar toch de (tegen)goal. In minuut 60 snoepte Vinicius de bal van Mazraoui af. Zijn afgemeten pass op de meegelopen Karim Benzema bleek perfect. De Fransman weet in zo’n situatie wel wat hij moet doen: 0-1.

Slotfase

Ajax probeerde vervolgens krampachtig op zoek te gaan naar de gekijkmaker, via schoten van Ziyech en de ingevallen Kasper Dolberg. Die inzetten vlogen echter over. Maar Ajax maakte een kwartier voor tijd toch de dikverdiende gelijkmaker. Neres snelde op links langs Carvajal en legde de bal perfect in de zestien. Daar liep Ziyech mooi precies: 1-1.

Hakim Ziyech heeft de 1-1 gescoord. Ⓒ ANP

In de slotfase ging het toch nog mis voor het elftal van Ten Hag. Een prachtig afgemeten voorzet vanaf rechts van de ingevallen Lucas Vaszquez op de eveneens ingevallen Marcos Asensio betekende alsnog het deksel op de neus: 1-2.

Asensio tikt de 1-2 binnen Ⓒ REUTERS

Ajax beklaagde zich na de 1-2 bij Skomina, die niet floot toen Frenkie de Jong even voor het doelpunt van Asensio tegen de grond werd gewerkt.

Sergio Ramos pakte nog even een gele kaart, zodat hij er in de return in Madrid niet meer bij is. Dat Dolberg nog een dot van een kans verprutste in de 92e minuut, was misschien tekenend voor de wedstrijd. Net niet.