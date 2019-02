Shapovalov ten koste van Berdych verder

De Canadees, die in Rotterdam als tiende is geplaatst, won woensdag in de tweede ronde van de Tsjech Tomas Berdych: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 17 minuten.

Berdych deed in Rotterdam mee met een wildcard. De tennisser won het toernooi in 2014, een jaar later verloor hij de finale.

Shapovalov treft in de kwartfinales Stan Wawrinka. De Zwitser rekende eerder op woensdag af met de Canadees Milos Raonic.