De Jong ziet ’Ajax-voordeel’ bij Real Madrid

„Als team hebben we het goed gedaan”, vervolgde De Jong, volgend seizoen spelend bij Barcelona. „Jammer dat dan onze goal wordt afgekeurd. Misschien valt zoiets dan gemakkelijk uit in het voordeel van de grote club, dat hebben wij ook wel eens gehad. Maar we zijn goed doorgegaan en hebben ook daarna onze kansen gekregen. Jammer dat het geen beter resultaat heeft opgeleverd.”

De Jong geeft de moed niet op, nadat Ajax in eigen huis in de achtste finale van de Champions League had verloren (1-2) van Real Madrid. „In Spanje moeten we net zo spelen als we hier thuis hebben gedaan. Met durf en overtuiging. Dan is er nog niets beslist. Voor eigen publiek zal Real ook meer druk voelen.”