Ramos mist return tegen Ajax

De aanvoerder kreeg woensdagavond in de slotfase van het door zijn ploeg gewonnen duel (1-2) een gele kaart. Hij moet een schorsing van één duel uitzitten.

Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico, Daley Blind en Donny van de Beek konden zich ook geen gele kaart meer permitteren. Het vijftal werd niet bestraft door arbiter Damir Skomina in de Johan Cruijff ArenA en is dus speelgerechtigd voor de return in Estadio Santiago Bernabéu.

Bekijk ook: Ongelukkig verlies Ajax in Champions League