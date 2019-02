De Ligt: ’Ajax van voor winterstop gezien’

,,Ik denk dat we weer het Ajax van voor de winterstop hebben gezien'', zei de aanvoerder na de nederlaag van 1-2. ,,Dat voetbal was zaterdag tegen Heracles ver weg. Dat maakt het misschien nog wel pijnlijker, dat het verschil zo groot was. Dat moet er uit.''

Ajax speelde voor rust met durf en lef en liet de bal snel rondgaan. ,,We wisten dat we het tegen Real niet moesten proberen met lange ballen en hoge voorzetten. Dat kwam er goed uit'', oordeelde De Ligt, die niet begreep waarom een doelpunt van zijn ploeg voor rust werd afgekeurd. ,,We hebben grote kansen gecreëerd en ook na de tegentreffer na rust hebben we ons hoofd erbij gehouden. Des te zonder dat we hier alsnog met lege handen staan.''

