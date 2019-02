Ten Hag: ’Gedomineerd tegen Real Madrid’

„Aan de ene kant ben ik super teleurgesteld, dat lijkt me duidelijk. Aan de andere kant ben ik ook trots. We hebben in alle opzichten een geweldige prestatie geleverd.”

Het was, zo vervolgde Ten Hag bij Veronica, een geweldige wedstrijd. „Alleen hebben we onszelf niet beloond. Dat is heel jammer. We domineerden, dwongen veel kansen af, maar scoorden te weinig. Dat is het enige verwijt dat we onszelf kunnen maken.”

Ajax leek op 1-0 te komen, maar op aanraden van de VAR werd het doelpunt afgekeurd. Ten Hag: „Waarom die werd afgekeurd? Ik hoorde meerdere redenen, buitenspel, hinderen doelman. Maar ik heb het niet gezien.”

