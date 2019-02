Ploegleider van Terpstra: ’Niki veel meer dan kopman’

„Ik wist dat Niki heel professioneel is, maar hij heeft me de afgelopen weken echt verbaasd. Tot in de kleinste details probeert hij verbeteringen aan te brengen, of dat nu over het materiaal, de training of zijn ploegmaten gaat. Niki is veel meer dan een kopman.”

Bernaudeau heeft Terpstra niet alleen voor de Vlaamse klassiekers aangetrokken, maar ook voor de Tour de France. „Wij hebben niet de beste sprinter, klimmer of klassementsrenner. We willen graag renners hebben die voor spektakel zorgen, zoals Thomas Voeckler in het verleden. Terpstra is een renner die altijd attractief koerst. Bij een team als het onze maakt hij de meeste kans op een ritzege in de Tour de France, omdat wij puur op de aanval gaan rijden. Ik denk dat hij zich in juli ook op een heel nieuwe manier gaat profileren.”

Lang heeft Bernaudeau niet getwijfeld om Terpstra aan te trekken. „Ik heb een aantal personen naar Niki gevraagd, omdat hij de naam heeft een moeilijk persoon te zijn. Maar iedereen was duidelijk: ’Als hij voor je rijdt, heb je er een fantastisch persoon aan.’ Maar wanneer hij je tegenstander is, doet hij er alles aan om je onderuit te halen. Dat is de absolute winnaarsmentaliteit waar ik van houd. Kijk, je kunt wel een sprinter zoals André Greipel halen die zijn wedstrijden wint. Maar met Niki erbij vermoed ik dat de hele ploeg beter gaat presteren. Hij is niet alleen een winnaar, maar tevens een investering in de toekomst.”