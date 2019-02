Opvallende uitspraken Ramos

De Madrileense aanvoerder was blij met de videoscheidsrechter die de openingstreffer van Nicolás Tagliafico ter discussie stelde. Hij kreeg ook een gele kaart die hem over drie weken de return kost. ,,Dat is jammer, maar ik mag even uitrusten”, zei Ramos.

De Spaanse verdediger was onder de indruk van het spel van Ajax. ,,Maar we hebben tweemaal gescoord en goed verdedigd. We weten ook hoe we moeten lijden. Straks is het aan Ajax om te lijden in ons stadion. Dit is een fantastisch resultaat voor ons. We hebben ook wel eens nadeel van de videoscheidsrechter gehad, maar hij maakt het spel wel eerlijker. Zonder hem was Ajax op voorsprong gekomen.”

Bekijk ook: Ongelukkig verlies Ajax in Champions League

Trainer Santiago Solari van Real heeft Ajax nog niet afgeschreven. ,,Het leek wel of ze de afgelopen weken alle energie voor ons hadden bewaard. Ze bleven maar druk zetten. We zullen de return minimaal moeten benaderen als deze wedstrijd. We hebben het over de knock-outfase van de Champions League. Dan krijg je niets cadeau.”

Bekijk ook: Ramos mist return tegen Ajax

Volgens Spaanse media bekende Ramos in de mixed-zone dat hij bewust een gele kaart had gepakt in de Johan Cruijff ArenA. Hij mist nu de return met Ajax, maar kan zodoende met een schone lei beginnen aan de kwartfinale, mits de Madrilenen natuurlijk doorgaan.

Op Twitter ontkende Ramos. „Rond en tijdens een wedstrijd gebeurt van alles. We moeten in luttele seconden een beslissing nemen. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste, maar het is vervelend dat ik mijn teamgenoten niet kan bijstaan tijdens de de terugwedstrijd.”