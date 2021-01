Ronald Koeman vraagt opnieuw om versterkingen bij FC Barcelona

Er is nog maar een week te gaan in de transferperiode en de Nederlandse trainer blijft herhalen dat de selectie van Barcelona nog moet worden versterkt. Koeman zegt er wel bij dat hij het zal accepteren als dit niet mogelijk is vanwege de financiële positie van de club en het feit dat er momenteel geen clubpresident is.

„Je kent mijn standpunt”, aldus Koeman tijdens de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van zondagmiddag tegen Elche. „Natuurlijk missen we spelers, maar het hangt allemaal af van het budget. Ik ben niet degene die beslist.”

„Ik sprak met de presidentskandidaten en mijn mening verschilt niet al te veel van die van hen. Het hangt allemaal af van de club. Als we niemand kunnen binnenhalen, accepteer ik dat en gaan we verder met de spelers die we hebben. We hebben genoeg kwaliteit, maar we willen meer en we moeten op bepaalde posities verbeteren.”

Barcelona staat vierde in La Liga met 10 punten minder dan Atlético Madrid, dat ook nog eens een duel minder heeft gespeeld. Barcelona is in de achtste finales van de Champions League aan Paris Saint-Germain gekoppeld.