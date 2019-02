Van Gerwen verwacht ’zware Premier League’

„Ik ben blij dat ik vorige week met een overwinning ben begonnen, een gelijkspel was voor mij niet goed genoeg geweest”, stelt Van Gerwen, die in Newcastle alle zeilen moest bijzetten en met 7-5 in legs won. Zijn volgende tegenstander speelde vorige week tegen Chris Dobey, één van de negen invallers voor de afwezige Gary Anderson. Die partij eindigde in een gelijkspel (6-6).

„Ook zonder Gary Anderson wordt dit een heel zwaar seizoen”, doelt hij op de lange Premier League, die in mei eindigt met een finaleronde in Londen. Tussendoor strijken de wereldtoppers ook nog voor twee avonden (27 en 28 maart) neer in Rotterdam. „Ik ben volledig gefocust om mijn beste spel te laten, om op die manier veel partijen te winnen. Zo kan ik hopelijk de reguliere competitie voor het zevende jaar op rij als nummer één afsluiten.”

Succesvol

Na zestien speelronden plaatsen de beste vier darters zich voor de play-offs in de O2 Arena. Van Gerwen won de laatste drie jaar de Premier League en zegevierde ook in 2013. De finales van 2014 en 2015 gingen verloren. Dit jaar steekt de 29-jarige Brabander opnieuw in een grootse vorm. Inmiddels heeft hij al drie titels achter zijn naam staan: WK, Masters en Players Championships 1.

Ook Raymond van Barneveld komt in Glasgow in actie. De 51-jarige Hagenees moet zich zien te herstellen van zijn nederlaag (4-7) vorige week tegen James Wade. De te nemen horde is Gerwyn Price, die zijn eerste opwachting in Newcastle tegen Daryl Gurney succesvol (7-4) afrondde.

Raymond van Barneveld is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Ⓒ PDC

Tweede speelronde in Glasgow

Peter Wright - Michael Smith

Rob Cross - James Wade

Raymond van Barneveld - Gerwyn Price

- Gerwyn Price Daryl Gurney - Glen Durrant

Mensur Suljovic - Michael van Gerwen

