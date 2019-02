Spaanse kranten leven mee met Ajax na ’schandalig’ besluit

Nicolas Tagliafico kopt de 1-0 binnen. Doelman Thibaut Courtois loopt tegen Dusan Tadic op. Ⓒ RENE BOUWMAN

In Spanje vindt men dat Real Madrid heeft gemazzeld in de Johan Cruijff ArenA. In diverse kranten wordt opgetekend dat De Koninklijke vooral ’pijn leed’ in Amsterdam en bovendien geluk had dat de VAR deze week zijn intrede heeft gedaan in de Champions League.