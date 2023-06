Premium Het beste van De Telegraaf

Brabander kiest voor ’atletische’ O’Bailey tijdens CHIO Rotterdam Springkampioen Van der Vleuten wedt op twee toppaarden voor EK

Door Koosje Mulders Kopieer naar clipboard

Springkampioen Maikel van der Vleuten doet vrijdag op zijn nieuwe paard O’Bailey mee aan de de Nations Cup op het CHIO Rotterdam. Ⓒ FOTO ANP/HH

ROTTERDAM - Springkampioen Maikel van der Vleuten (35) heeft naast zijn toppaard Beauville nog een troef in handen voor de EK in Milaan in september. De Brabander rijdt vrijdag zijn nieuwe paard O’Bailey in de Nations Cup op het CHIO Rotterdam.