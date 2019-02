’Zelfs Dortmund heeft meer kans dan Ajax’

Statistiekenbureau GraceNote rekende uit de Amsterdammers slechts een kans van 5,6 procent hebben om de Madrilenen nog uit te schakelen na de 1-2 nederlaag van woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

Zelfs Borussia Dortmund heeft nog (iets) meer kans op een plek in de kwartfinale, zo blijkt. De Duitsers verloren woensdag op bezoek bij Tottenham Hotspur met 3-0. De mogelijkheid dat de koploper van de Bundesliga verdergaat in het miljoenenbal wordt op 5,8 procent geschat.

Als Dortmund verder bekert, levert het een unieke prestatie. Nog nooit in de geschiedenis van de Champions League slaagde een team erin om een 3-0 nederlaag in de knock-outfase recht te breien in het terugduel.

FC Barcelona overkwam in 2017 in een tweeluik met Paris Saint-Germain wel al eens een 4-0 nederlaag. Na het verlies in Parijs werd in Camp Nou met maar liefst 6-1 gewonnen.

De returns van Ajax-Real Madrid en Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund vinden plaats op 5 maart.