Hamilton zorgt voor angst met optimisme

De oppermachtige Brit veroverde vorig seizoen zijn vijfde wereldtitel door maar liefst elf van de in totaal twintig races te winnen. Hij denkt dat er in 2019 meer in het vat zit.

„Vorig jaar was geweldig, maar ik denk dat het komend seizoen nóg beter kan”, aldus de 34-jarige Hamilton in gesprek met Sky Sports. De 73-voudig GP-winnaar brandt nog steeds van de ambitie. „Ik zit goed in mijn vel en wil nog meer bereiken dan ik al heb gedaan.”

Zijn geheim? „Ook dit jaar zie ik mezelf niet als titelverdediger, maar als iemand die gewoon weer kampioen wil worden. Iedereen wil zich tot wereldkampioen kronen, dus je moet jezelf elk jaar weer opnieuw uitvinden, jezelf blijven ontwikkelen. Ik ben misschien de op één na oudste coureur in het veld, maar ik voel me nog steeds jong. Er heerst een mooie energie in het team en we zijn klaar voor het nieuwe seizoen.”

Bovenal voelde de nieuwe Mercedes W10, inclusief nieuwe motor, goed aan tijdens de eerste rondjes op het circuit van Silverstone. „Het is bijzonder hoeveel kwaliteit er in deze ongelooflijke auto zit. Ze (de mensen in de fabriek, red.) blijven me echt verbazen.”

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint traditiegetrouw met de GP van Australië, die dit jaar voor 17 maart op het programma staat.