’Rico Verhoeven lijkt veel op Sven Kramer’

Zaterdag is het weer zover: Rico Verhoeven en Badr Hari gaan met elkaar op de vuist. Ⓒ TLG

In aanloop naar het titelgevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari spart Telesport in ’Vijf Ronden Met’ een bekende volger of fan van het kickboksen. Vandaag vijf vragen aan drievoudig wereldkampioen schaatsen Koen Verweij, die de sport op de voet volgt en met name de Nederlandse vechters nauwlettend in de gaten houdt.