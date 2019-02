Maher gunt AZ eerste recht

Het lijkt echter de meest reële mogelijkheid dat Maher ook het komende jaar in het Afas-stadion is te bewonderen. ,,Ik speel, heb plezier in het voetbal, Max en ik hebben een heel goede band en ook al kan ik niet in de toekomst kijken: er is een heel grote kans dat ik blijf, want ik voel me goed”, zegt het product van de Alkmaarse opleiding.

,,Eigenlijk sloot ik afgelopen zomer alleen bij AZ aan om te kunnen trainen en mijn conditie op peil te houden. Het was helemaal niet om een contract te verdienen, maar uiteindelijk voelde het zo goed dat we alsnog besloten met elkaar in zee te gaan. De trainer (John van den Brom, red.) heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld”, zegt de speler die in 2013 voor 6,5 miljoen euro van AZ naar PSV verhuisde en in Eindhoven een contract voor vijf seizoenen tekende.

Via Jong PSV, Osmanlispor en FC Twente keerde hij een ervaring rijker en illusie armer terug in Alkmaar. ,,Ik ken AZ door en door, de club kent mij ook en met de supporters heb ik een heel goede band. Vanaf de jeugd tot en met het eerste heb ik hier mooie jaren gehad én in 2013 hebben we de KNVB-beker gepakt. Daarna ben ik effe vijf jaar weggeweest.”

Maher was – zoveel werd vrijdag tegen NAC Breda (0-3) wel duidelijk – de missing link bij AZ, maar is er de persoon niet naar om over zichzelf te praten. ,,We zijn heel goed bezig, hebben een goede reeks neergezet en op het middenveld en van achteruit staat het helemaal goed, want we hebben na de winterstop nog geen doelpunt tegen gehad en geven ook nauwelijks kansen weg.”

Zijn medespelers weten precies wat ze aan Maher hebben, want als de Amsterdammer aan de bal komt, zetten Oussama Idrissi en Calvin Stengs de turbo aan. ,,Als Fredrik Midtsjø en ik de bal hebben, kunnen ze in de diepte gaan rennen. Dan moeten wij alleen zorgen dat de bal aankomt”, aldus Maher die in Breda de bal maar één keer naar de verkeerde kleur speelde.

AZ is met vier Eredivisie-overwinningen en plaatsing voor de halve finale van de KNVB beker aan een uitstekende reeks bezig. ,,Als we de bereidheid zó voor elkaar te werken, houden, dan kunnen we heel hoog eindigen. Als één iemand verzaakt, moeten we diegene daarop aanspreken, want uiteindelijk doe je het met z’n allen. We weten dat we voor bijna niemand onder hoeven doen, dus kan het een mooi seizoen worden.”