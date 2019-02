Tennissurprise in Ahoy moet via YouTube worden bestreden

Tallon Griekspoor Ⓒ EPA

ROTTERDAM - „Ik wil niet alleen maar van wereldtoppers winnen.” Die uitspraak klinkt hoogst merkwaardig uit de mond van de Nederlandse nummer 211 van de wereldranglijst. Toch is de wens van tennisser Tallon Griekspoor begrijpelijk. Hij versloeg al twee keer in zijn leven een hooggeplaatste speler in Ahoy, maar wint nog te weinig van mindere goden.