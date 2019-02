Neres laat zich gelden: indrukwekkende statistiek

De frivole buitenspeler was gevaarlijk met dribbels en steekpasses. In de 75e minuut bereidde hij bovendien de 1-1 van Hakim Ziyech voor. De 21-jarige aanvaller was negentig minuten lang een luis in de Madrileense pels.

De voorzet op Ziyech was de twaalfde assist van het seizoen voor Neres. Ook bij Dusan Tadic staat de teller op twaalf, maar de Serviër is wél een vaste basisklant is.

Neres was bovendien zeer nauwkeurig in zijn passing, zo berekende OptaSports. Maar liefst 50 van zijn 51 passes kwamen aan: een totaal van 98 procent. Daarmee was hij de meest nauwkeurige speler van de wedstrijd.

Een knappe prestatie, aangezien ook Gouden Bal-winnaar Luka Modric en FC Barcelona-aankoop Frenkie de de Jong op het veld stonden, twee spelers die worden geroemd om hun begenadigde techniek en inzicht.