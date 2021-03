Genieten van duel Mathieu van der Poel en Wout van Aert: wie deelt volgende uppercut uit?

Mathieu van der Poel maakt het zegegebaar in Tirreno-Adriatico voor Wout van Aert. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De hele wielerwereld is diep onder de indruk van de prestaties van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Het is het gesprek van de dag onder de renners en ploegleiders, superlatieven schieten tekort. In elke koers waar ze starten, zijn ze momenteel de topfavorieten. Voor Milaan-Sanremo (zaterdag) is dit natuurlijk niet anders.