Toppaard van Smolders met pensioen

De 15-jarige hengst is toe aan zijn pensioen als springpaard. Eigenaar Axel Verlooy gaat hem nu puur voor de fokkerij gebruiken.

Op de rug van Emerald won Smolders heel wat grote wedstrijden en deed hij mee aan de Olympische Spelen van Rio 2016. Dankzij de successen met de kastanjebruine hengst kwam Smolders vorig jaar als tweede Nederlander ooit op plaats 1 van de wereldranglijst te staan.

„Toen ik Emerald de eerste keer probeerde, overtuigde hij me direct”, zei Smolders enkele jaren geleden. „Emerald geeft altijd zó veel. Dat is zijn heel goede eigenschap, want hij heeft abnormaal veel kwaliteit.”

Smolders eindigde in 2016 met Emerald als tweede in de wereldbekerfinale. Een jaar later won hij de Global Champions Tour. De 38-jarige Brabander heeft met Don VHP Z nog een toppaard tot zijn beschikking.