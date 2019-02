Dzumhur troeft Koekoesjkin af in Ahoy

Dzumhur, de nummer 56 van de wereld, was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Kazak Michail Koekoesjkin: 6-4 7-6 (3). Koekoesjkin had in de eerste ronde Robin Haase uitgeschakeld.

De volgende tegenstander van Dzumhur is de Fransman Gaël Monfils. Ze troffen elkaar eerder dit jaar al in de eerste ronde van de Australian Open. Toen won Monfils.