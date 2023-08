Teleurgestelde fans van NEC wachten spelersbus na nederlaag op

Enkele spelers van NEC gingen met de teleurgestelde supporters in gesprek. Daarna vertrok iedereen naar huis. NEC is het seizoen slecht begonnen. De club ging in de eerste competitiewedstrijd ook al onderuit tegen Excelsior (3-4). Het is alweer tien jaar geleden dat NEC de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen verloor. In de jaargang 2013-2014 degradeerde de club na twintig jaar uit de Eredivisie.

NEC sloot het vorige seizoen slecht af. De club haalde slechts vijf punten uit de laatste acht duels. De laatste zege in de Eredivisie dateert van 25 april tegen FC Groningen (0-1). Trainer Meijer reageerde gelaten toen hij na de nederlaag tegen Heracles met de kritiek op zijn functioneren werd geconfronteerd. „Ik heb weinig tot geen invloed op de druk op mijn positie”, zei hij. „Ik probeer met de staf en de spelers keihard te werken en dat hebben we vandaag gedaan. Dat is wat ik doe en de rest zien we wel.”

NEC speelt volgende week zaterdag in eigen stadion tegen RKC Waalwijk.